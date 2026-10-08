Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Магілёў на некалькі дзён ператварыўся ў моладзевую сталіцу Саюзнай дзяржавы

Аўтар:

Магілёў на некалькі дзён ператварыўся ў моладзевую сталіцу Саюзнай дзяржавы. Горад на Дняпры прымае маштабны творчы фестываль і стаў пляцоўкай для дыскусіі маладых гісторыкаў, педагогаў і экспертаў з Беларусі і Расіі.

Умацаваць адносіны і разгледзець новыя праекты ў галіне адукацыі, культуры, захавання гістарычнай памяці. Фестываль "Моладзь - за Саюзная дзяржава" прымае Магілёў.

Аб'яднальная сіла фестывалю

19-ы па ліку фестываль ізноў аб'яднаў моладзь Саюзнай дзяржавы. Дарэчы, Магілёў другі раз становіцца яго пляцоўкай, але ўжо на новых лакацыях. 300 удзельнікаў ад Брэста да Барнавула.

Акцыя "Свечка памяці" - старт гістарычнай часткі праграмы на Буйніцкім полі. Мемарыял, дзе героі, якія абаранялі Магілёў у гады Вялікай Айчыннай вайны.

Гісторыкі называюць яго абарону другой Брэсцкай крэпасцю. 23 дні фашысты не маглі ўвайсці ў горад. Пакланіцца подзвігу савецкіх салдат, мірных жыхароў прыйшлі 8 кастрычніка парламентарыі, моладзь (гл. відэа).

Раздзелы:

ГрамадстваМоладзь

Чытайце таксама