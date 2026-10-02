Магілёўскаму заводу ліфтавага машынабудавання - 60 гадоў

Фота sb.by

ААТ "Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання" адзначае 60-годдзе. Са значнай датай калектыў і ветэранаў прадпрыемства павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

За мінулы перыяд завод стаў адным з флагманаў айчыннага машынабудавання і заваяваў лідарскія пазіцыі не толькі ў Беларусі, але і на прасторы СНД. Магілёўскія ліфты і надзейнае інавацыйнае абсталяванне для камфортнага гарадскога асяроддзя забяспечваюць бяспеку і зручнасць мільёнаў людзей у жылых і адміністрацыйных будынках розных краін, дзякуючы чаму прадпрыемства ўпэўнена глядзіць у будучыню.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што галоўнае багацце завода - унікальны калектыў: таленавітыя інжынеры, канструктары, майстры і рабочыя. Асаблівыя словы ўдзячнасці кіраўнік дзяржавы адрасаваў ветэранам "Магілёўліфтмаша", якія ўзводзілі гэты індустрыяльны гігант, заклалі моцныя працоўныя дынастыі і змаглі перадаць пераемнікам найбагацейшы вопыт.