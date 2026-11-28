28 лістапада вялікі юбілей адзначае Марыя Захарэвіч. Народнай артыстцы Беларусі - 90! Яе голасам гаворыць залаты фонд Беларускага радыё, а яе тэатральныя вобразы даўно сталі класікай. Амаль 7 дзесяцігоддзяў яна верная адной сцэне - Нацыянальнаму акадэмічнаму тэатру імя Янкі Купалы, дзе артыстка сыграла больш за 60 роляў. Сёння і фонд Беларускага радыё захоўвае больш за 200 запісаў праграм, у якіх прымала ўдзел Марыя Георгіеўна.

Алег Вінярскі, акцёр і рэжысёр Белтэлерадыёкампаніі:

"Што датычыцца нашых сустрэч у студыі, я помню ўсе гэтыя сустрэчы, яна вельмі адказны чалавек. Калі яна паабяцала нешта, то не можа быць ніякіх сумненняў, яна абавязкова гэта выканае. І гэта датычыцца не толькі такіх нашых звычайных чалавечых адносін, але і перш за ўсё, канешне, професійных адносін. Яна вельмі патрабавальны чалавек, яна вельмі патрабавальна адносіцца да слова, яна не можа сабе дазволіць не праверыць слова, не праверыць націск у слове, не праверыць, як яно гучыць. Абавязкова перш чым чытаць, яна ўсё эта прапусціць праз сябе, абавязкова будзе рэпэтыцыя і не толькі адна, некалькі рэпэтыцый".

З нагоды юбілею артысткі ў Купалаўскім тэатры 4 снежня пройдзе творчы вечар "Нарачанская чайка".