Мы наблюдаем в Европе опасное нагнетание милитаристской истерии. Это в интервью агентству RT заявил министр иностранных дел Беларуси. Как отметил Владимир Макей - крызіс з мігрантамі суправаджаецца нагнятаннем мілітарысцкай істэрыі: СМІ Старога Свету і Штатаў поўняцца паведамленнямі аб практычна непазбежнай вайне на ўсходзе Еўропы. Ля самых меж Беларусі і Расіі нарошчваецца амерыканская ваенная прысутнасць, вядзецца актыўная разведвальная дзейнасць, практычна не спыняючыся, праводзяцца вучэнні. Гэта не можа застацца без адказу нашага боку.

Спыніўся Уладзімір Макей і на гуманітарным крызісе, справакаваным ля межаў нашай краіны. У дачыненні да мігрантаў Захад і, у прыватнасці, Польшча з краінамі Балтыі парушылі ўсе магчымыя нормы міжнароднага права, маралі і этыкі. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей у сваім інтэрв'ю агенцтву RT. Міністр нагадаў, што закон патрабуе ад еўрапейскіх краін разгляду па сутнасці ўсіх прашэнняў бежанцаў аб прыстанішчы. Замест гэтага да іх прымянілі насілле, якое пацягнула за сабой калецтвы і нават смерць.