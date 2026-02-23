3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Махровыя, далікатна-ружовыя, фіялетавыя або жоўтыя - якія цюльпаны зараз у трэндзе
Аўтар:Станіслаў Рабцаў
Пакуль на календары люты, у цяпліцах ужо на ўсю моц рыхтуюцца да самага вясновага свята - 8 Сакавіка. Толькі ў Мінскім парнікова-цяплічным камбінаце вырасцілі больш за 200 тыс. цюльпанаў.
На выбар 10 гатункаў розных расфарбовак: далікатна-ружовыя, фіялетавыя, белыя і жоўтыя. Для рэалізацыі кветкавага тавара арганізуюць мабільныя міні-маркеты ва ўсіх раёнах сталіцы (гл. відэа).