Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Махровыя, далікатна-ружовыя, фіялетавыя або жоўтыя - якія цюльпаны зараз у трэндзе

Пакуль на календары люты, у цяпліцах ужо на ўсю моц рыхтуюцца да самага вясновага свята - 8 Сакавіка. Толькі ў Мінскім парнікова-цяплічным камбінаце вырасцілі больш за 200 тыс. цюльпанаў.

На выбар 10 гатункаў розных расфарбовак: далікатна-ружовыя, фіялетавыя, белыя і жоўтыя. Для рэалізацыі кветкавага тавара арганізуюць мабільныя міні-маркеты ва ўсіх раёнах сталіцы (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства