Максім Рыжанкоў наведаў Музей ваеннай гісторыі В'етнама

Мінск і Ханой звяраюць гадзіннікі на двухбаковым трэку. Міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў знаходзіцца з візітам у В'етнаме.

Напярэдадні абмеркавалі графік візітаў на вышэйшым і высокім узроўнях, якія павінны адбыцца, а таксама напаўненне дарожнай карты супрацоўніцтва на 2027-2029 гады.

Другі дзень афіцыйнага візіту пачаўся з наведванне знакавага комплексу і цырымоніі ўскладання да Манумента ў гонар савецкіх спецыялістаў, якія ўнеслі ўклад у забеспячэнне незалежнасці і міру ў В'етнаме. Скульптурная кампазіцыя заклікана ўвекавечыць уклад брацкіх дзяржаў, у тым ліку і Савецкага Саюза, які ў свой час аказваў матэрыяльную і маральную падтрымку, пастаўляў ўзбраенне і ваенную тэхніку, накіроўваў спецыялістаў для аказання дапамогі В'етнаму.

Кампазіцыя складаецца з трох фігур. Дзве з іх паказваюць савецкіх ваенных спецыялістаў. Яны тлумачаць тэхнічныя і тактычныя прыёмы вядзення супрацьпаветранай абароны. Трэцяя фігура - гэта в'етнамскі лётчык, які пераймае вопыт. Кампазіцыя ўстаноўлена на тэрыторыі Музея ваеннай гісторыі В'етнама. Гэта другая сённяшняя лакацыя.

Музей быў заснаваны яшчэ ў 1956 годзе, а сучаснае аблічча здабыў літаральна пару гадоў таму, у 2024-м ён быў адкрыты для наведвальнікаў. Тут ужо дэталёва распавядаецца, напрыклад, пра войны супраціву супраць французскіх каланізатараў і амерыканскай агрэсіі.

Шмат цікавых экспанатаў ёсць унутры. Асобнай увагі заслугоўвае танк Т-54Б з бартавым нумарам 843. Ён удзельнічаў у вырашальнай аперацыі кампаніі Хо Шы Міна ў 1975 годзе і быў прызнаны нацыянальным здабыткам В'етнама.

Максім Рыжанкоў паднёс музею сімвалічны падарунак - памятную манету Нацыянальнага банка да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Наперадзе ў беларускай дэлегацыі праца на эканамічным трэку, наведванне в'етнамскай правінцыі Хынгйен.