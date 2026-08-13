Маладыя спецыялісты прыступаюць да працы па размеркаванні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Маладыя спецыялісты прыбываюць на свае першыя працоўныя месцы па размеркаванні. Маштабнае папаўненне і ў медыцынскім штаце Мінска.
Толькі ў сталіцы кадравы патэнцыял устаноў аховы здароўя ўзмацнілі амаль на 1,4 тыс. чалавек. У 10-й клінічнай бальніцы калектыў папоўнілі 40 маладых спецыялістаў - гэта ўрачы і медыцынскія работнікі з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй. Каб маладым спецыялістам было лягчэй асвоіцца на новым месцы, за кожным замацаваны настаўнік.
У перспектыве 10-я бальніца стане адным з трох медыцынскіх флагманскіх цэнтраў хуткай дапамогі ў сталіцы. Такі фармат кардынальна зменіць лагістыку выратавання жыццяў, ператварыўшы прыёмны пакой у самастойную высокатэхналагічную экасістэму.