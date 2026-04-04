Маніторынг таксі: ДАІ праводзіць рэспубліканскі рэйд з 6 па 10 красавіка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ДАІ сёння пачынае рэспубліканскі рэйд. У цэнтры ўвагі - таксі. Інспектары маюць намер праверыць усё: ад тэхнічнага стану машыны да дакументаў вадзіцеляў.
Андрэй Гаркуша, першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення ДАІ МУС Беларусі:
"Летась з удзелам таксі адбылося 108 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх два чалавекі загінулі, 113 атрымалі раненні рознай ступені цяжару. Нарады ДПС возьмуць на кантроль захаванне бяспечных умоў перавозкі, правіл дарожнага руху і эксплуатацыі транспартных сродкаў".
Калі выявяць парушэнні, няспраўны аўтамабіль або вадзіцеля без допуску да перавозак, да адказнасці прыцягнуць і кіраўнікоў арганізацый. Галоўная мэта рэйду - нагадаць, што ўсім удзельнікам руху неабходна строга выконваць устаноўленыя правілы.