Маніторынг таксі: ДАІ праводзіць рэспубліканскі рэйд з 6 па 10 красавіка

ДАІ сёння пачынае рэспубліканскі рэйд. У цэнтры ўвагі - таксі. Інспектары маюць намер праверыць усё: ад тэхнічнага стану машыны да дакументаў вадзіцеляў.

Андрэй Гаркуша, першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення ДАІ МУС Беларусі:

"Летась з удзелам таксі адбылося 108 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх два чалавекі загінулі, 113 атрымалі раненні рознай ступені цяжару. Нарады ДПС возьмуць на кантроль захаванне бяспечных умоў перавозкі, правіл дарожнага руху і эксплуатацыі транспартных сродкаў".

Калі выявяць парушэнні, няспраўны аўтамабіль або вадзіцеля без допуску да перавозак, да адказнасці прыцягнуць і кіраўнікоў арганізацый. Галоўная мэта рэйду - нагадаць, што ўсім удзельнікам руху неабходна строга выконваць устаноўленыя правілы.

