Манойла: Вынікі перагаворнага працэсу залежаць ад дамоўленасцей паміж Расіяй і ЗША
На сустрэчы бакі ўкраінскага канфлікту так і не прыйшлі да адзінай пазіцыі. Эксперты таксама адзначаюць, што нежаданне Кіева згадзіцца з умовамі Масквы тармозіць працэс, але ад гэтага мала што залежыць, бо вырашальную ролю адыгрываюць дамоўленасці паміж Расіяй і ЗША.
Андрэй Манойла, палітолаг, прафесар МДУ імя М. В. Ламаносава (Расія):
"Украіна ўсяляк упіраецца і процідзейнічае любым спробам праціснуць размову аб тэрытарыяльных уступках. І само з'яўленне прадстаўніка Украіны ў фармаце трохбаковых перамоў гаворыць аб тым, што Злучаныя Штаты, мабыць, прымусілі Украіну падключыцца да гэтых перамоў. У любым выпадку гэта такі першы, але вельмі сур'ёзны крок да таго, каб дасягнуць дамоўленасці, якія менавіта тэрыторыі і землі Украіна саступае ў рамках будучага мірнага дагавора".
Прафесар лічыць, што ўкраінскай дэлегацыі прыйдзецца змірыцца з новай для яе рэальнасцю, калі ад яе меркавання ўвогуле мала што залежыць. "А ўсё залежыць ад таго, якім чынам дамовіліся Расійская Федэрацыя і Злучаныя Штаты Амерыкі, і ад той самай "формулы Анкорыджа", пра якую сёння ўсе гавораць", - рэзюмаваў Андрэй Манойла.