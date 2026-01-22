Манойла: Вынікі перагаворнага працэсу залежаць ад дамоўленасцей паміж Расіяй і ЗША

Прафесар лічыць, што ўкраінскай дэлегацыі прыйдзецца змірыцца з новай для яе рэальнасцю, калі ад яе меркавання ўвогуле мала што залежыць. "А ўсё залежыць ад таго, якім чынам дамовіліся Расійская Федэрацыя і Злучаныя Штаты Амерыкі, і ад той самай "формулы Анкорыджа", пра якую сёння ўсе гавораць", - рэзюмаваў Андрэй Манойла.