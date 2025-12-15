Глядзець анлайнПраграма ТБ
Марафон дзіцячых усмешак: 30 акцыя "Нашы дзеці" падарыць свята больш чым мільёну беларускіх дзяцей

15 снежня ва ўсіх кутках Беларусі стартавала самая светлая акцыя "Нашы дзеці". Штогод яна дорыць радасць чакання цуду маленькім беларусам, абдзеленым любоўю і цеплынёй. Асаблівая ўвага надаецца выхаванцам школ-інтэрнатаў, дзіцячых дамоў, пацыентам рэабілітацыйных цэнтраў, бальніц. Без зімовай казкі і падарункаў не застануцца і дзеці са шматдзетных, апякунскіх і малазабяспечаных сем'яў.

У 2025 годзе навагодні марафон добрых спраў юбілейны - ён праходзіць 30-ы раз паводле ініцыятывы і пад патранатам Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі (гл. відэа).

