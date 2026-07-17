Марафон па добраўпарадкаванні і азеляненні стартаваў у Мінскай вобласці

Марафон зялёных і працоўных ініцыятыў стартаваў у Мінскай вобласці. Урачысты запуск маштабнай экалагічнай акцыі далі ў Червені.

Моладзевыя атрады сумесна са спецыялістамі ЖКГ прыступілі да добраўпарадкавання прыдамавых тэрыторый цэнтральнага рэгіёна.

У планах - устаноўка новых лавак для зон адпачынку, арт-аб'ектаў, высадка зялёных насаджэнняў, падсыпка грунту і іншыя работы па стварэнні камфортнага асяродзя для жыхароў.

Людміла Шмарловская, намеснік генеральнага дырэктара ДА "ЖКГ Мінскай вобласці":

"У першую чаргу тэрыторыі мы разглядалі ў рамках зваротаў грамадзян і заявак, якія да нас паступаюць у службу 115. Гэта значыць выбіралі тыя зоны, якія патрабуюць больш пільнай увагі, каб як мага больш тэрыторый Мінскай вобласці прывесці ў парадак у летні перыяд".

Працоўны марафон прадоўжыцца да канца жніўня. За гэты перыяд плануецца ахапіць каля 100 лакацый.