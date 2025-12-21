3.66 BYN
Марафон увагі пажылым людзям: 23 снежня стартуе Рэспубліканская акцыя "Ад усёй душы"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яшчэ адна вялікая эстафета добрых спраў у Беларусі - Рэспубліканская акцыя "Ад усёй душы" стартуе 23 снежня і падорыць увагу і падтрымку больш чым паўмільёну пажылых беларусаў.
Праект быў запушчаны паводле ініцыятывы Прэзідэнта ў канцы 2022 года. У перыяд правядзення акцыі асаблівая ўвага будзе нададзена ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, людзям, якія засталіся без апекі блізкіх.
Па 14 студзеня ўключна пройдуць тэматычныя мерапрыемствы: у плане больш за 20 ініцыятыў.
У акцыі 2024 года прынялі ўдзел 500 тыс. чалавек, сума падтрымкі склала 2 млн рублёў.