Марафон увагі пажылым людзям: 23 снежня стартуе Рэспубліканская акцыя "Ад усёй душы"

Яшчэ адна вялікая эстафета добрых спраў у Беларусі - Рэспубліканская акцыя "Ад усёй душы" стартуе 23 снежня і падорыць увагу і падтрымку больш чым паўмільёну пажылых беларусаў.

Праект быў запушчаны паводле ініцыятывы Прэзідэнта ў канцы 2022 года. У перыяд правядзення акцыі асаблівая ўвага будзе нададзена ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, людзям, якія засталіся без апекі блізкіх.

Па 14 студзеня ўключна пройдуць тэматычныя мерапрыемствы: у плане больш за 20 ініцыятыў.

У акцыі 2024 года прынялі ўдзел 500 тыс. чалавек, сума падтрымкі склала 2 млн рублёў.

