Маразы не адыходзяць - усе службы Беларусі пераведзены на ўзмоцнены рэжым працы
Ва ўсходняй палове Беларусі створаны штабы на выпадак НЗ і для аператыўнага рэагавання на звароты, якія паступаюць у гарадскія службы, а таксама на сяле.
Усе сацыяльныя ўстановы, у тым ліку адукацыі, паліклінікі і бальніцы, у Магілёўскім рэгіёне працуюць у штатным рэжыме. Зараз галоўнае, заўважаюць спецыялісты, - захаваць бесперабойнае водазабеспячэнне і падачу цяпла ў дамы жыхароў рэгіёна.
Асаблівая ўвага - цеплатрасам. Энергетыкі кругласутачна адсочваюць сітуацыю. Пастаянны маніторынг на месцах, а таксама аператыўнасць дыспетчараў дазволілі не толькі не дапусціць надзвычайных сітуацый, але і аператыўна рэагаваць на скаргі. Ні адна кацельня не прастойвае. Аператары кантралююць тэмпературны рэжым з улікам надвор'я (больш падрабязна - глядзіце відэа).