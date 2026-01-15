Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Маразы не адыходзяць - усе службы Беларусі пераведзены на ўзмоцнены рэжым працы

Ва ўсходняй палове Беларусі створаны штабы на выпадак НЗ і для аператыўнага рэагавання на звароты, якія паступаюць у гарадскія службы, а таксама на сяле.

Усе сацыяльныя ўстановы, у тым ліку адукацыі, паліклінікі і бальніцы, у Магілёўскім рэгіёне працуюць у штатным рэжыме. Зараз галоўнае, заўважаюць спецыялісты, - захаваць бесперабойнае водазабеспячэнне і падачу цяпла ў дамы жыхароў рэгіёна.

Асаблівая ўвага - цеплатрасам. Энергетыкі кругласутачна адсочваюць сітуацыю. Пастаянны маніторынг на месцах, а таксама аператыўнасць дыспетчараў дазволілі не толькі не дапусціць надзвычайных сітуацый, але і аператыўна рэагаваць на скаргі. Ні адна кацельня не прастойвае. Аператары кантралююць тэмпературны рэжым з улікам надвор'я (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Разделы:

Грамадства