Маркеты пад адкрытым небам: дзе і калі стартуюць восеньскія кірмашы ў Мінску
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Шырокі асартымент вітаміннай прадукцыі прадставяць на восеньскіх кірмашах у Мінску. Маркеты пад адкрытым небам разгорнуцца ў кожным раёне сталіцы ўжо 19 верасня. Галоўная пляцоўка - каля "Чыжоўка-Арэны" і Палаца спорту.
На кірмашах будуць прадстаўлены гародніна, рыбная прадукцыя, а таксама кандытарскія і хлебабулачныя вырабы.
Купіць на кірмашах можна будзе прадукцыю больш за 50 сельгаспрадпрыемстваў рэспублікі, уключаючы бульбу, цыбулю, буракі, мёд, ягады, грыбы. Пажылым людзям і маламабільным катэгорыям грамадзян арганізуюць дапамогу ў дастаўцы тавараў.
Праца кірмашоў запланаваная да снежня, пакуль будуць дазваляць ўмовы надвор'я. Адрасы, час і даты правядзення маркетаў пад адкрытым небам можна даведацца на сайце Мінгарвыканкама.