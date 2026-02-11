3.72 BYN
Марш-кідок, узмацненне мяжы - як праходзіць раптоўная праверка УС паблізу паўднёвых меж
Аўтар:Уладзімір Каралёў
Раптоўная праверка ва Узброеных сілах па даручэнні Прэзідэнта Беларусі працягваецца. Вайскоўцы 103-й Віцебскай паветрана-дэсантнай брыгады, дзяжурнага падраздзялення са складу сіл неадкладнага рэагавання, ажыццявілі марш-кідок у прызначаны раён, пераадолеўшы больш за 360 км.
Дзяжурнае падраздзяленне дэсантнай брыгады ўзмацніла абарону мяжы
Некалькімі днямі раней праверка боегатоўнасці пачалася для Віцебскай дэсантнай брыгады. Дзяжурнае падраздзяленне ажыццявіла марш сваім ходам у Гомельскую вобласць (гэта больш за 300 кіламетраў).
Яны ўзмацнілі дзяржаўную мяжу, згодна з планам праверкі, на ўчастку іх вядзення адбыўся прарыў (гл. відэа).