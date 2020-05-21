Маршрут для электратранспарту з'явіўся ў Белавежскай Пушчы

Экалагічнае падарожжа на экатранспарце. Новы маршрут з'явіўся ў Белавежскай Пушчы. Яго адкрылі спецыяльна для электрасамакатаў і скутараў. Шлях расцягнуўся на 30 кіламетраў. Па дарозе з ветрыкам можна палюбавацца не толькі прыгажосцю векавога лесу, але і маляўнічымі пушчанскімі вёсачкамі. На старце падарожнікам выдаюць карту і нумар тэлефона для экстранных выпадкаў, бо ў дрымучым лесе няцяжка заблудзіць. Пакуль для падарожжа па новай экасцежцы трэба браць свой электратранспарт. Але ў будучыні ў парку можа з'явіцца пракат.



