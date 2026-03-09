3.73 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Мары ажыццяўляюцца - на экскурсіі ў Палацы Незалежнасці пабываў актыў Жыткавіцкага раёна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Незалежна ад сезона і часу года Палац Незалежнасці сардэчна прымае гасцей! На экскурсію прыехалі працаўнікі прадпрыемстваў і сацыяльнай сферы Жыткавіцкага раёна. Гэта рабочыя, інжынеры, медыкі, настаўнікі і загадчыкі гаспадарак - усяго больш як 110 чалавек. Характэрна, што падчас рабочай паездкі Прэзідэнта ў лістападзе мінулага года да яго звярнуўся старшыня Жыткавіцкага райвыканкама з просьбай паказаць актыву раёна галоўны будынак краіны. Зразумела, Аляксандр Лукашэнка просьбу пачуў (глядзіце відэа).