Масленіца-2026: святочную праграму прадставіць кожны раён Мінска
Масленіца - наша векавая традыцыя. Яна штогод збірае сем'і, сяброў і гасцей на яркія народныя гулянні. Бо гасціннасць - наша народная рыса. І гэтымі днямі мы праводзім зіму.
Бліновы тыдзень падыходзіць да канца. На працягу выхадных па ўсёй краіне - кірмашы і тэматычныя пляцоўкі, пачастункі. У Мінску Масленічны марафон падхопіць кожны раён.
Традыцыйна галоўныя мерапрыемствы пройдуць каля Палаца спорту, дзе разгорнецца вялікае двухдзённае свята. Адкрые гулянні тэатралізаваная імпрэза з фальклорнымі калектывамі "Мінская Масленіца вітае, ды на святая запрашае". Ключавой часткай праграмы стане "Маслянічная кухня. Рэцэпты добрага настрою". Гасцей сустрэнуць сем тэматычных падворкаў, кожнае з якіх прысвечана асобнаму дню Масленічнага тыдня і традыцыйнаму беларускаму пачастунку. Гуляць гараджане будуць да вечара. Ужо ўсталяваная сцэна для выступлення заслужаных беларускіх калектываў. Эстрадны канцэрт з сучаснымі беларускімі выканаўцамі "Песні добрага настрою" стане фінальным акордам свята.
У нядзелю свята пачнецца з тэатралізаванага канцэрта. Кульмінацыяй стануць яркія дзействы "Абрад Ачышчэння" і "Абрад спальвання чучала зімы".