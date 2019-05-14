Медыяфорум студэнцкіх і моладзевых СМІ ў Маскве

Як узяць добрае інтэрв'ю з дапамогай аднаго слова? У чым сакрэт поспеху ў медыяпрасторы? І чым пагражаюць грамадству лжывыя навіны? У Маскве праходзіць медыяфорум студэнцкіх і моладзевых СМІ "Прастора Еўразіі". Удзельнічаюць больш за 300 чалавек з Арменіі, Беларусі, Казахстана, Кыргызстана і Расіі. У першы дзень перад маладымі журналістамі выступілі кіраўнікі расійскіх СМІ, буйных інтэрнэт-парталаў, тэлевядучыя, журналісты і медыяэксперты. Зносіны праходзілі ў фармаце прэс-канферэнцыі, каб вопытныя апаненты змаглі даведацца, што сёння перажываюць моладзевыя СМІ еўразійскай прасторы.



Медыяфорум прадоўжыцца да 15 мая. Па заканчэнні Міжнародныя медыяпрэміі ўручаць лепшым студэнцкім відэаблогерам, карэспандэнтам і фотакарэспандэнтам. А таксама вызначаць лепшае студэнцкае радыё, ТБ і моладзевае СМІ ЕАЭС.