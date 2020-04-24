Медработнікаў Віцебскай абласной бальніцы падтрымаюць сёння падчас музычнага анлайн-марафону

Прадзюсарскі цэнтр "СПАМАШ" апоўдні дасць старт другому шматгадзіннаму YouTube-канцэрту і адкрые збор грошай для набыцця сродкаў засцярогі. У студыі гукапісу праспяваюць тры дзясяткі беларускіх артыстаў, вакальную эстафету пачне Аляксандр Саладуха. Фармат праекта абнавілі: акрамя выступленняў прагучаць словы падтрымкі ад артыстаў, якія штогод удзельнічаюць у "Славянскім базары ў Віцебску". Так, віртуальнае прывітанне ў прамым эфіры перададуць Роза Рымбаева, Алег Газманаў, Томас Невергрын, Дзяніс Майданў. Паміж песнямі вядучыя пагутараць з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці і прадстаўнікамі бальніцы.



Першы вакальны марафон паставіў рэкорд у канцэртным таймінгу. У падтрымку медыкаў спявалі на працягу дзесяці гадзін, на дабрачынны рахунак 3-й сталічнай клінічнай бальніцы паступіла больш за 24 тысячы беларускіх рублёў.



