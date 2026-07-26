Медыкі Беларусі канстатуюць рост ліку пацыентаў з інсультамі
Высокія тэмпературы становяцца сапраўдным выпрабаваннем для людзей з хваробамі сістэмы кровазвароту. Расце рызыка інсультаў і колькасць пацыентаў, якія паступаюць у прыёмныя аддзяленні бальніц.
Каварства хваробы ў тым, што яна б’е не толькі па вызначаных узроставых групах або людзях з хранічнымі захворваннямі. Цэнтр неўралогіі і нейрахірургіі на базе 5-й бальніцы Мінска дапамагае пацыентам з усёй краіны і з розным характарам збояў у рабоце цэнтральнай і перыферычнай нервовай сістэмы.
У гарачае надвор’е арганізм перажывае павышаную нагрузку - з-за недахопу вады згушчаецца кроў. Гэта вядзе да пагаршэння кровазвароту і ўтварэння тромбаў. А калі дадаць хранічныя захворванні або нездаровы лад жыцця, небяспека расце. Улічваючы надвор’е, медыкі заклікаюць уважлівей ставіцца да здароўя.