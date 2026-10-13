Мемарыяльнаму комплексу "Курган Славы" прысвоены статус помніка міжнароднага значэння
Знакавая падзея для захавання гістарычнай памяці: мемарыяльнаму комплексу "Курган Славы" прысвоена 1 катэгорыя гісторыка-культурнай каштоўнасці міжнароднага значэння.
Не проста мемарыял, а жывы летапіс гераізму, сімвал вызвалення Беларусі ад фашызму і даніна павагі кожнаму, хто ваяваў за свабоду нашай зямлі. Велічны манумент "Курган Славы" ўзвышаецца над Міншчынай. Агульная вышыня архітэктурна-скульптурнага ансамбля - звыш 70 м.
Манумент пабудаваны на месцы знакавых бітваў аперацыі "Баграціён". Летам 1944 года менавіта ў гэтым раёне была знішчана 105-тысячная групоўка гітлераўскіх войскаў, якая трапіла ў акружэнне. Бітва ўвайшла ў гісторыю як Мінскі кацёл. Комплекс увекавечыў подзвіг воінаў 4 франтоў, а таксама беларускіх партызан і падпольшчыкаў.
Праз чвэрць стагоддзя пасля вызвалення рэспублікі тут узвялі рукатворны узгорак. Жмені зямлі для яго прывозілі самі людзі з месцаў баёў (гл. відэа).