Мемарыялу «Востраў Мужнасці і Смутку» ў Мінску - 30 гадоў
Гераічныя старонкі мінулага і захаванне гістарычнай памяці. 30 гадоў з дня адкрыцця мемарыяльнага комплексу "Востраў Мужнасці і Смутку" ў Траецкім прадмесці Мінска. Ідэя стварэння мемарыяла з'явілася яшчэ падчас Афганскай вайны. Першыя кветкі да мемарыяла ўсклалі 3 жніўня 1996 года. Адбылося ўрачыстае адкрыццё з удзелам кіраўніка дзяржавы. І за гэты час "Востраў Мужнасці і Смутку" стаў сімвалам памяці тых, хто загінуў пры выкананні інтэрнацыянальнага абавязку.
Напярэдадні 30-годдзя адкрыцця мемарыяла ў Мінску адбыўся памятны мітынг. Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі, памочнік міністра абароны, воіны-інтэрнацыяналісты, прадстаўнікі сілавых структур, органаў улады, грамадскіх арганізацый і працоўных калектываў, моладзь, ваеннаслужачыя, а таксама родныя і блізкія салдат, якія не вярнуліся з Афганскай вайны, усклалі кветкі на