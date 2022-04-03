3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Міхаіл Русы: Цяперашняя эканамічная сітуацыя паказала моц і ўстойлівасць беларускага аграпрама
Цяперашняя эканамічная сітуацыя і вар'яцкія палітычныя рашэнні калектыўнага Захаду паказалі моц і ўстойлівасць беларускага аграпрама. Такое меркаванне выказаў старшыня Пастаянай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Міхаіл Русы. Паводле яго слоў, работа, якая была праведзена ў краіне, дазваляе стабільна працаваць аграпрамысловаму комплексу. Расце і экспарт прадукцыі АПК, значную долю ў ім займае Расія.