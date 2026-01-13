Міласэрнасць і дабрыня - дабрачынныя акцыі "Нашы дзеці" і "Ад усёй душы" завяршыліся

Пад заслону навагодніх свят, якія з асаблівым трапятаннем чакаюць у кожным доме, у кожнай сям'і і ў кожным сэрцы, у краіне завяршыліся, мабыць, самыя цёплыя, душэўныя і шчырыя марафоны клопату і дабрыні - маштабныя дабрачынныя акцыі "Нашы дзеці" і "Ад усёй душы".

Люстэрка палітыкі дзяржавы бывае розным. У кагосьці яно ў пляценні інтрыг і задушванні санкцыямі. У нашым выпадку - гэта люстэрка канкрэтных адрасных спраў. У ім адлюстроўваецца не крывадушнасць, а клопат пра дзіця, павага пажылых і чалавечая салідарнасць. Хтосьці асабіста прыехаў у дзіцячы дом або дом састарэлых, а хтосьці проста паклаў падарунак у агульную скрынку ў сябе на працы. І далей ланцужок дабра. І так па ўсёй краіне (падрабязнасці ў відэа).