Міністэрства аховы здароўя: Верагоднасць шырокага распаўсюджання COVID-19 у студэнцкім асяроддзі ацэньваецца як невысокая

Верагоднасць шырокага распаўсюджання COVID-19 у студэнцкім асяроддзі ацэньваецца як невысокая. Аб гэтым паведаміла прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Зараз у нашай краіне праводзяць лабараторныя праверкі кожнага беларуса, хто меў зносіны з ужо інфіцыраванымі пацыентамі. Шпіталізацыя студэнтаў і санітарная апрацоўка карпусоў БДУ звязаная з тым, што ва ўніверсітэце ў аднаго са студэнтаў выяўлены РНК каранавіруса. У Міністэрстве адзначылі, што пры атрыманні адмоўных тэстаў і магчымасці ізаляванага пражывання, большая частка студэнтаў будзе адпушчана дахаты. Дарэчы, усе студэнты адчуваюць сябе здавальняюча. Клінічных сімптомаў захворвання ні ў каго не выяўлена.

"Белавія" спыняе палёты ва Украіну, Польшчу і Кіпр. У Кіеў, Львоў, Харкаў і Адэсу - з 17 па 31 сакавіка, у Ларнаку - з 15 па 30, у Варшаву - па 27 сакавіка. У кампаніі адзначылі, што зварот сродкаў або змяненне даты вылету на адмененыя рэйсы можна будзе зрабіць да 31 снежня гэтага года.