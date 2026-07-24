Мінабароны Беларусі пачало праверку па факце ДТЗ, у якім загінулі двое вайскоўцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінабароны Беларусі пачало праверку па факце ДТЗ, у якім загінулі двое вайскоўцаў.
Раніцай 24 ліпеня на 12-м кіламетры дарогі Асіповічы - Баранавічы перакуліўся грузапасжырскі ваенны МАЗ. Паводле папярэдніх звестак, вадзіцель не справіўся з кіраваннем на павароце, машына з'ехала ў кювет.
Загінулі малодшы сяржант і радавы тэрміновай службы. Пацярпелі 14 чалавек - зараз яны ў бальніцы. На месцы працуюць следчыя, крыміналісты і эксперты. Узбуджана крымінальная справа за парушэнне правіл кіравання, што пацягнула смерць дзвюх асоб.
Акалічнасці здарэння высвятляюцца сумесна з СК і МУС. Ход праверкі знаходзіцца пад асабістым кантролем міністра абароны Беларусі.