Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Мінабароны Беларусі пачало праверку па факце ДТЗ, у якім загінулі двое вайскоўцаў

Image

Мінабароны Беларусі пачало праверку па факце ДТЗ, у якім загінулі двое вайскоўцаў.

Раніцай 24 ліпеня на 12-м кіламетры дарогі Асіповічы - Баранавічы перакуліўся грузапасжырскі ваенны МАЗ. Паводле папярэдніх звестак, вадзіцель не справіўся з кіраваннем на павароце, машына з'ехала ў кювет.

Загінулі малодшы сяржант і радавы тэрміновай службы. Пацярпелі 14 чалавек - зараз яны ў бальніцы. На месцы працуюць следчыя, крыміналісты і эксперты. Узбуджана крымінальная справа за парушэнне правіл кіравання, што пацягнула смерць дзвюх асоб.

Акалічнасці здарэння высвятляюцца сумесна з СК і МУС. Ход праверкі знаходзіцца пад асабістым кантролем міністра абароны Беларусі.

Разделы:

ГрамадстваТранспартЧП
x

Чытайце таксама