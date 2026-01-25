Мінадукацыі зацвердзіла пералік спецыяльнасцяў для мэтавай падрыхтоўкі

Міністэрства адукацыі зацвердзіла пералік спецыяльнасцяў для мэтавай падрыхтоўкі ў ВНУ краіны. Усяго ў спісе 59 профіляў навучання з пашыранымі групамі спецыяльнасцяў.

Напрыклад, вядучая педагагічная ВНУ Беларусі сёлета набірае мэтавікоў па 13 запатрабаваных эканомікай краіны спецыяльнасцях, сярод якіх дашкольнае, пачатковае, спецыяльнае і інклюзіўнае, фізіка-матэматычнае. У топе спецыяльнасцяў таксама філалагічная адукацыя з ухілам на рускую і кітайскую мовы. А вось у БДУІР мэтавікам на выбар прапануюць 7 інжынерных спецыяльнасцяў. У прыватнасці, з гэтага года набор будзе весціся па такіх спецыяльнасцях, як электроннае машынабудаванне і звышчастотныя сістэмы.