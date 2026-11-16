Рост дабрабыту людзей і развіццё рэгіёнаў - у ліку 5 прыярытэтаў, якія вызначаюць вектары развіцця краіны на бліжэйшыя гады. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка арыентуе мясцовыя ўлады стварыць у глыбінцы такія ж камфортныя ўмовы для жыцця, як і ў гарадах.

Гэтую тэму закранулі і падчас нядаўняга семінара-нарады ў Шклоўскім раёне. Дэталёва вывучыўшы пытанне, Прэзідэнт даў даручэнне больш актыўна ствараць невялікія вытворчасці. Кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў увагу на вытворчасці хлеба і падтрымцы прыватнай ініцыятывы ў гэтай сферы (гл. відэа).