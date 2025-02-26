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Міністэрства інфармацыі: Беларусь кантралюе сваё інфармацыйнае поле і годна супрацьстаіць фейкам

Беларусь кантралюе сваё інфармацыйнае поле і годна супрацьстаіць фейкам. Гэта адзначылі на выніковай калегіі Міністэрства інфармацыі.

Сярод удзельнікаў: прадстаўнікі ўрада і Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі, кіраўнікі вядучых рэспубліканскіх і рэгіянальных СМІ, ідэалагічны актыў краіны (гл. відэа).

Фота БЕЛТА