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Міністэрства інфармацыі: Беларусь кантралюе сваё інфармацыйнае поле і годна супрацьстаіць фейкам
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Аўтар:Лізавета Сіняк
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b23d78c-5d88-4c13-ac3c-7caff83c5c6f/20b1905d-2020-46d7-b57f-ecd27a4e1c41.jpg2025-02-27T11:24:54.000000Z00
Беларусь кантралюе сваё інфармацыйнае поле і годна супрацьстаіць фейкам. Гэта адзначылі на выніковай калегіі Міністэрства інфармацыі.
Сярод удзельнікаў: прадстаўнікі ўрада і Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі, кіраўнікі вядучых рэспубліканскіх і рэгіянальных СМІ, ідэалагічны актыў краіны (гл. відэа).
Фота БЕЛТА