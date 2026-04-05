Міністр абароны Беларусі сустрэўся з генсакам АДКБ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
6 красавіка аб мерапрыемствах аператыўнай і баявой падрыхтоўкі - манеўрах "Непарушнае братэрства - 2026" і "Бар'ер" - гаварылі міністр абароны Беларусі з генсакам АДКБ. У ваенным ведамстве прайшла двухбаковая сустрэча.
Віктар Хрэнін і Таалатбек Масадыкаў абмяняліся меркаваннямі аб бягучым ваенна-палітычным становішчы ва Усходне-Еўрапейскім рэгіёне калектыўнай бяспекі.
Беларускі бок пацвердзіў гатоўнасць узаемадзейнічаць па ўсіх кірунках і шукаць новыя пункты судотыку з іншымі міжнароднымі арганізацыямі, такімі як СНД і ШАС.