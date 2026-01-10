Міністр энергетыкі распавёў аб праграме павышэння эфектыўнасці працы энергасістэмы Беларусі

Праграма развіцця энергасістэмы на папярэднія пяцігоддзі прымалася, але яна заўсёды была ў складзе іншых дзяржаўных праграм, растлумачыў ён.

Міністр адзначыў, што энергетыка апошнія гады пачынае адыгрываць усё большую і большую ролю ў жыцці грамадзян, у эканоміцы, у прамысловасці. Паводле яго слоў, менавіта гэта паслужыла адпраўным пунктам таго, што павінна распрацоўвацца асобная дзяржаўная праграма, якая будзе накіравана на развіццё энергетыкі (падрабязнасці ў відэа).