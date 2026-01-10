3.68 BYN
Міністр энергетыкі распавёў аб праграме павышэння эфектыўнасці працы энергасістэмы Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Літаральна нядаўна на ўзроўні ўрада зацверджана дзяржаўная праграма, прысвечаная менавіта развіццю і павышэнню эфектыўнасці працы энергасістэмы Рэспублікі Беларусь. Пра гэта распавёў міністр энергетыкі Беларусі Дзяніс Мароз.
Праграма развіцця энергасістэмы на папярэднія пяцігоддзі прымалася, але яна заўсёды была ў складзе іншых дзяржаўных праграм, растлумачыў ён.
Міністр адзначыў, што энергетыка апошнія гады пачынае адыгрываць усё большую і большую ролю ў жыцці грамадзян, у эканоміцы, у прамысловасці. Паводле яго слоў, менавіта гэта паслужыла адпраўным пунктам таго, што павінна распрацоўвацца асобная дзяржаўная праграма, якая будзе накіравана на развіццё энергетыкі (падрабязнасці ў відэа).