Мінкультуры Беларусі: узаемадзеянне ў рамках СД у пытаннях культуры - адзін з найважнейшых кірункаў
2 красавіка ў Мінску ў Палацы Рэспублікі праходзіць урачыстасць у гонар Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У канцэрце "Сіла зямлі - сувязь народаў" прымаюць удзел выканаўцы і творчыя калектывы з дзвюх краін.
Рэалізацыя сумесных праектаў
2 красавіка штогод адзначаецца Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі - свята, усталяванае ўказамі прэзідэнтаў дзвюх краін. Асноўныя ўрачыстасці традыцыйна праходзяць у Мінску і Маскве. Супрацоўніцтва дзвюх краін склалася гістарычна. Рэалізацыя сумесных праектаў умацоўвае Беларусь і Расію. Размова ідзе аб стратэгічным партнёрстве ў многіх сферах, уключаючы прамысловасць, гандаль, энергетыку, транспарт, навуку, сацыяльную сферу.
Сёння партнёрства Беларусі і Расіі выйшла на паказчыкі, якія былі нереальнымі 25 гадоў таму. Таму пацвярджэнне - 26 інтэграцыйных праектаў у прамысловасці.
Беларусь і Расія вельмі цесна і актыўна супрацоўнічаюць у навуковай сферы. "За 30 гадоў вельмі шмат зроблена для фарміравання адзінай навукова-тэхналагічнай, інавацыйнай прасторы. Колькасць праектаў ідзе на сотні", - сказаў Уладзімір Каранік, старшыня Прэзідыума НАН Беларусі.
Кааперацыя важная і ў духоўным. Ужо стала традыцыйным правядзенне фестываляў, творчых сустрэч дзеячаў мастацтваў, культурных абменаў.