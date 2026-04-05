Мінпрацы і сацабароны Беларусі рыхтуе маштабнае абнаўленне сістэмы дзяржпаслуг. У найбліжэйшы час узаемадзеянне з ведамствам стане праактыўным. Гэта значыць, што асноўныя сацыяльныя выплаты і рэгістрацыйныя працэдуры будуць адбывацца аўтаматычна - без збору даведак і чакання ў чэргах.

Маштабнае абнаўленне закране выплату пенсій па інваліднасці. Так, калі раней людзям з абмежаванымі магчымасцямі пасля ўстанаўлення статусу неабходна было звяртацца ў органы сацабароны, каб яе прызначыць, то новы алгарытм пачне працаваць на апераджэнне. Як толькі ў сістэму паступяць даныя з медустаноў, пенсія пачне выплачвацца аўтаматычна, без затрымак.