Мінск 22 верасня далучыўся да экалагічнай ініцыятывы "Дзень без аўтамабіля"
Мінск сёння далучыўся да экалагічнай ініцыятывы "Дзень без аўтамабіля". Бясплатны праезд на грамадскім транспарце, экаквесты, выставы. Штогод гэты праект завяршае тыдзень мабільнасці.
Па вуліцах сталіцы прайшоў маштабны велапрабег, які аб'яднаў амаль дзве сотні ўдзельнікаў з адной мэтай: заахвоціць да беражлівага стаўлення да экалогіі і падтрымкі здаровага ладу жыцця.
Дзень без аўтамабіля традыцыйна праходзіць у Мінску. Мегаполіс ужо 19-ы раз далучаецца да экалагічнага марафону. Сёння жыхарам і гасцям сталіцы прапаноўвалі пакінуць аўто на паркоўцы і скарыстацца грамадскім транспартам, метро ці веласіпедам.
Экатрафік Мінска пракладвае новыя камфортныя маршруты на карце мегаполіса. Агульная даўжыня веладарожкі сталіцы - 363 км. Для зручнасці добраўпарадкавана больш за 1700 велапарковак, амаль 160 велагаражоў і 100 велаблокаў.
Арэндны экатранспарт - трэнд сталіцы. У доступе 14 тыс. электрасамакатаў і амаль тысяча электравеласіпедаў. А адна паездка за дзень на сродках персанальнай мабільнасці ў сярэднім складае 10 хвілін.
Сёння палова грамадскага транспарту ў Мінску аснашчана экалагічна чыстымі электрарухавікамі. У аўтапарку больш за 130 трамваяў, амаль 150 электробусаў і 700 тралейбусаў, з якіх 60 % з павялічаным аўтаномным ходам.
Сёлета Тыдзень мабільнасці праходзіць пад дэвізам "Дыхаем чыстым паветрам сталіцы". А колькасць электрамабіляў у Мінску сёння налічвае каля 33 тыс. карыстальнікаў.