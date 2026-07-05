Мінск і Ніжні Ноўгарад звязаў прамы авіярэйс
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск і Ніжні Ноўгарад звязаў прамы авіярэйс, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу Нацыянальнага аэрапорта Мінск.З 5 ліпеня стартавала палётная праграма авіякампаніі "Аэрафлот" па маршруце Ніжні Ноўгарад - Мінск. Частата палётаў - тры разы на тыдзень. Рэйсы будуць выконвацца ў аўторак, пятніцу і нядзелю.
"Прамы авіярэйс Ніжні Ноўгарад - Мінск з'яўляецца перспектыўна важным для ўмацавання дзелавых, прамысловых і турыстычных сувязяў, робячы больш даступнымі паездкі паміж буйнымі эканамічнымі цэнтрамі Расіі і Беларусі", - адзначылі ў прэс-службе.
Падрабязны расклад пералётаў і кошт білетаў можна даведацца на сайце авіякампаніі.