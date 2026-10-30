Мінск прымае IV Міжнародную канферэнцыю па еўразійскай бяспецы
Пытанні пабудовы новай архітэктуры міждзяржаўнага ўзаемадзеяння на кантыненце абмяркуюць у беларускай сталіцы. Мінск рыхтуецца прыняць IV Міжнародную канферэнцыю па еўразійскай бяспецы.
Чакаецца, што маштабны экспертны форум збярэ больш за 600 дэлегатаў з 50 дзяржаў свету. Гэтая дыялогавая пляцоўка, створаная па ініцыятыве Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі, пацвердзіла сваю актуальнасць ва ўмовах глыбокага крызісу ранейшых інстытутаў кантролю над узбраеннямі.
Як адзначыў намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігар Секрэта, існуючыя рэгіянальныя мадэлі бяспекі не вытрымалі выпрабавання часам, бо не ўлічвалі інтарэсы ўсіх удзельнікаў і не змаглі прадухіліць адкрытае ваенна-палітычнае супрацьстаянне (гл. відэа).