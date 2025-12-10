3.75 BYN
Мінск прымае Міжнародную канферэнцыю ФПБ
Аўтар:Стэфанія Вінічак
11 снежня ў сталіцы Беларусі абмяркоўваюць пэўныя крокі ў пераадоленні глабальных эканамічных выклікаў, а таксама як абараніць правы працаўнікоў ва ўмовах санкцыйнага націску. Тут прафсаюзы выконваюць фундаментальную ролю ў аднаўленні неабходнага балансу.
Мінск ізноў становіцца маштабнай міжнароднай пляцоўкай для дыялогу. Па ініцыятыве Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў сталіцу прыбылі прадстаўнікі прафсаюзных цэнтраў, эксперты і дыпламаты з 27 краін свету. Іх мэта - разам выпрацаваць адказы на самыя вострыя эканамічныя выклікі нашага часу, якія закранаюць жыццё мільёнаў працаўнікоў па ўсёй планеце.