Мінск прыме ХХХІІ Міжнародны кінафестываль "Лістапад"
Сталіца рыхтуецца да галоўнай кінападзеі года. 30 кастрычніка ў Мінску стартуе ХХХІІ Мінскі Міжнародны кінафестываль "Лістапад". У гэтым сезоне свае карціны будуць прадстаўлены больш чым з 50 краін - ад майстроў з Расіі, Кітая і Індыі да яркіх кінашкол Кубы, Егіпта і Сербіі.
Прэтэндуюць на ўзнагароды ў катэгорыі "Кіно маладых" аўтары з Узбекістана, Таджыкістана, а таксама дэбютанты з В'етнама і Філіпін. Восем конкурсных праграм прымуць 5 пляцовак, уключаючы абноўленыя кінатэатры "Масква" і "Перамога". Слоган форума - "Глядзі. Жыві. Шануй".