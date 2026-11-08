Мінск прыняў Усебеларускі турнір па сілавых відах спорту
"У імя доўгу і Айчыны" - Мінск прыняў Усебеларускі турнір па сілавых відах спорту. Спаборніцтвы прысвяцілі памяці супрацоўнікаў і вайскоўцаў сілавых ведамстваў Беларусі, якія загінулі пры выкананні службовага доўгу.
У праграме каля 200 розных дысцыплін у такіх відах, як паўэрліфтынг, сілавое дваябор'е, прысяданні і іншых. Напрыклад, шматразовы рэкардсмен свету па гіравым спорце Вячаслаў Харанека ўсталяваў чарговы рэкорд нацыянальны ў рускім жыме. Пры гэтым ён пабіў і планетарнае дасягненне.
Зусім хутка, 21 і 22 лістапада, беларуская каманда выступіць на буйным міжнародным турніры па сілавых відах спорту ў Санкт-Пецярбургу ў рамках Міжнароднага фестывалю "Алімпіяда народаў свету".