Мінск рыхтуецца прыняць XXXII Міжнародны кінафестываль "Лістапад"
У Мінск вяртаецца магія вялікага кіно. Беларуская сталіца актыўна рыхтуецца да маштабнага культурнага форуму, які збярэ сотні аўтараў і тысячы гледачоў з усяго свету. Раскажам, чым здзівіць "Лістапад" сёлета.
Галоўная кінападзея гэтай восені ўсё бліжэй. Ужо ў гэтую пятніцу, 30 кастрычніка, Мінск афіцыйна афарбуецца ў фестывальныя тоны - у сталіцы стартуе XXXII Мінскі міжнародны кінафестываль "Лістапад". У гэтым годзе свае карціны да нас прывезлі аўтары з больш чым 50 краін.
Урачыстая цырымонія адкрыцця пройдзе на галоўнай пляцоўцы форуму - у абноўленым кінатэатры "Масква". Дарэчы, фільмам-адкрыццём фестывалю стане гучная беларуска-расійская прэм'ера - карціна "Бацька Мінай. Партызанская легенда".
Усяго ў праграме 8 конкурсных секцый: ад маштабнага ігравога кіно да душэўнай анімацыі і любімага дзецьмі конкурсу "Лістападзік".
Продаж білетаў ужо ідзе. Арганізатары захавалі вельмі дэмакратычныя цэны, але папярэджваюць, што планаваць свае кінавыходныя варта ўжо сёння.