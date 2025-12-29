Глядзець анлайнПраграма ТБ
Мінск рыхтуецца сустракаць Новы год

31 снежня наведвальнікаў Мінскага Камароўскага рынку чакае сюрпрыз, тут сыграе аркестр імя Міхаіла Фінберга. А на пляцоўцы каля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі разгорнецца зімовы кірмаш.

У навагоднюю ноч свята пройдзе ва ўсіх раёнах Мінска. Традыцыйна галоўнай лакацыяй стане пляцоўка ў Палаца спорту, дзе ўжо а палове на першую ночы пачнецца канцэрт. У навагодняй афішы - выступленне творчых калектываў і беларускіх выканаўцаў (глядзіце відэа).

Разделы:

Грамадства