Мінск рыхтуецца сустракаць Новы год
Аўтар:Рэдакцыя news.by
31 снежня наведвальнікаў Мінскага Камароўскага рынку чакае сюрпрыз, тут сыграе аркестр імя Міхаіла Фінберга. А на пляцоўцы каля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі разгорнецца зімовы кірмаш.
У навагоднюю ноч свята пройдзе ва ўсіх раёнах Мінска. Традыцыйна галоўнай лакацыяй стане пляцоўка ў Палаца спорту, дзе ўжо а палове на першую ночы пачнецца канцэрт. У навагодняй афішы - выступленне творчых калектываў і беларускіх выканаўцаў (глядзіце відэа).