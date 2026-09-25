Мінск сабраў маладых лідараў з 11 краін на інтэнсіў "Модуль"

Мінск гэтымі днямі стаў цэнтрам прыцягнення для маладых партыйцаў. У сталіцы праходзіць міжнародны адукацыйны інтэнсіў "Модуль".

Галоўная мэта - сфарміраваць каманду маладых лідараў, здольных эфектыўна працаваць у партыйных структурах, выступаць у якасці спікераў і арганізоўваць грамадска-палітычныя мерапрыемствы. Удзельнікі самі стануць трэнерамі і будуць перадаваць атрыманы вопыт калегам і актывістам у рэгіёнах.

Больш за паўсотні лідараў маладзёжнага руху "Іскра" з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама госці з 11 краін свету, сярод якіх Расія, Кітай, Азербайджан, Венесуэла, В'етнам, Зімбабвэ і дзяржавы Цэнтральнай Азіі, - такая геаграфія маштабнага адукацыйнага праекта "Модуль" (больш падрабязна – глядзіце відэа).