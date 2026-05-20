Мінск стане маладзёжнай сталіцай СНД у 2027 годзе
Ключавая задача - захаваць СНД для будучых пакаленняў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі падчас пасяджэння Савета кіраўнікоў урадаў СНД у Ашхабадзе. Як адзначыў Аляксандр Турчын, сёння СНД валодае патэнцыялам для паступальнага развіцця, закладвае трывалы фундамент для шчаснага жыцця грамадзян. У ліку асноўных прыярытэтаў павінна заставацца маладзёжная палітыка. Так, маладзёжнай сталіцай СНД у 2027 годзе стане Мінск.
Аляксандр Турчын, прэм'ер-міністр Беларусі: "Беларусь прыкладзе ўсе неабходныя намаганні, каб стаць эпіцэнтрам маладзёжнага жыцця краін Садружнасці. Уяўляецца, што нам у цэлым варта надаваць больш увагі павышэнню прывабнасці СНД для маладых грамадзян. Яны павінны бачыць эфект інтэграцыі і яе перспектывы. Сёння хачу надаць асаблівую ўвагу гэтаму аспекту нашага партнёрства".
Што датычыцца двухбаковага супрацоўніцтва, Беларусь і Туркменістан зацікаўлены ў дынамічным развіцці адносін. Перспектывы абмеркавалі на сустрэчы з прэзідэнтам Сардарам Бердымухамедавым. Ёсць цікавасць да нашых тэхналогій у аграпраме. Дэлегацыя Туркменістана запрошана на "БЕЛАГРА". У распрацоўцы - садзейнічанне ў мадэрнізацыі сеткі чыгунак. Для Туркменістана гэта вялікі і важны праект. Сярод удзельнікаў разглядаюць і беларускіх вытворцаў. Развіваецца экспарт адукацыйных паслуг. Беларусь рыхтуе для Туркменістана высокакваліфікаваных спецыялістаў у розных сферах.