Мінск сустракае гасцей: дэлегаты УНС з усіх рэгіёнаў краіны прыбываюць у сталіцу

У Мінск з самай раніцы накіроўваюцца дэлегаты з усіх рэгіёнаў краіны. Іх размесцяць у шасці гасцініцах па цэнтральных лініях праспектаў горада.

Беларусь стаіць на парозе галоўнай палітычнай падзеі гэтага года. Раніца нашых дэлегатаў УНС была ранняй. Як мінімум таму, што для кагосьці ўчарашні вечар і не заканчваўся.

І як можна стуліць вочы, калі ты рыхтуешся вызначаць будучыню нашай краіны? Графік дэлегатаў дастаткова насычаны. Іншагароднія дэлегаты выехалі вельмі рана ў Мінск. У іх будзе хуткае рассяленне. Пасля ў іх будзе некаторая магчымасць адпачыць, перавесці дух і адправіцца ў Палац Рэспублікі (гл. відэа).