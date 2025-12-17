3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Мінск сустракае гасцей: дэлегаты УНС з усіх рэгіёнаў краіны прыбываюць у сталіцу
Аўтар:Стэфанія Віннічак
У Мінск з самай раніцы накіроўваюцца дэлегаты з усіх рэгіёнаў краіны. Іх размесцяць у шасці гасцініцах па цэнтральных лініях праспектаў горада.
Беларусь стаіць на парозе галоўнай палітычнай падзеі гэтага года. Раніца нашых дэлегатаў УНС была ранняй. Як мінімум таму, што для кагосьці ўчарашні вечар і не заканчваўся.
І як можна стуліць вочы, калі ты рыхтуешся вызначаць будучыню нашай краіны? Графік дэлегатаў дастаткова насычаны. Іншагароднія дэлегаты выехалі вельмі рана ў Мінск. У іх будзе хуткае рассяленне. Пасля ў іх будзе некаторая магчымасць адпачыць, перавесці дух і адправіцца ў Палац Рэспублікі (гл. відэа).