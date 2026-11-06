Мінскае сувораўскае ваеннае вучылішча адзначае 73-годдзе
Мінскае сувораўскае ваеннае вучылішча, кузня афіцэрскіх кадраў, адзначае 73-годдзе з дня ўтварэння.
За час свайго існавання навучальная ўстанова дала пуцёўку ў жыццё тысячам юнакоў. І для многіх выпускнікоў гэтыя сцены сталі пачаткам вялікага шляху ў прафесію абаронцы Айчыны.
Менавіта Мінскае сувораўскае ваеннае вучылішча стала альма-матар для дзясяткаў генералаў. Дзякуючы добрай матэрыяльна-тэхнічнай базе сучаснае пакаленне сувораўцаў асвойвае перадавыя тэхналогіі і вучыцца працаваць з беспілотнікамі.
У вучылішчы юнакоў рыхтуюць да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы і да далейшай ваеннай або іншай дзяржслужбы.