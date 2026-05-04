Мінская дзіцячая музычная школа мастацтваў № 1 адзначае 100-гадовы юбілей

100 гадоў адзначае Дзіцячая музычная школа мастацтваў № 1 імя Л. П. Александроўскай. Больш за 10 тыс. выхаванцаў атрымалі музычную адукацыю ў адной з найстарэйшых навучальных устаноў Беларусі.

У малой зале Белдзяржфілармоніі ўшаноўвалі калектыў педагогаў легендарнай музычнай установы, а ў вялікай зале адбыўся юбілейны канцэрт, дзе самыя яркія нумары выконвалі салісты і творчыя калектывы школы, а таксама выпускнікі мінулых гадоў - цяпер салісты вядучых творчых калектываў краіны.

За гады векавой гісторыі Дзіцячая музычная школа мастацтваў № 1 заваявала аўтарытэт і прызнанне рэспубліканскага і міжнароднага маштабу.

