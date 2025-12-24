3.71 BYN
Мінская стрытфуд-пляцоўка "Пясочніца" адкрыла свой зімовы сезон
Зімовыя актыўнасці і шчодрыя фудкорты - у розных лакацыях Мінска. "Пясочніца" адкрыла зімовы сезон. У снежаньскай афішы актыўнасцяў - калядны тэатр, планетарый, фотабудка і атмасферныя кінавечары. У цэнтры пляцоўкі - ёлка і навагодні дэкор. Наведаць зімовую гастрапляцоўку можна да 28 снежня ўключна.
Станіслаў Агінскі, дырэктар сталічнай стрытфуд-пляцоўкі: "Афіша сапраўды насычаная. У нас ёсць і планетарый, і лялечны тэатр, і выступленні аніматараў. У цэлым кожны дзень нешта адбываецца. Плюс, вядома ж, мы ўсё гэта суправаджаем ежай і напоямі. Таму мы спрабуем злавіць навагодні настрой за хвост і зрабіць так, каб і ў мінчан, і ў гасцей сталіцы была такая ж магчымасць".
Атмасферны фуд-корт і на "Лепшай вуліцы" ў сталіцы. Для наведвальнікаў - душэўны і шчодры кірмаш, вулічны кінатэатр і міні-парк атракцыёнаў, навагодняя пошта і майстар-класы.