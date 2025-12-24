Мінская стрытфуд-пляцоўка "Пясочніца" адкрыла свой зімовы сезон

Зімовыя актыўнасці і шчодрыя фудкорты - у розных лакацыях Мінска. "Пясочніца" адкрыла зімовы сезон. У снежаньскай афішы актыўнасцяў - калядны тэатр, планетарый, фотабудка і атмасферныя кінавечары. У цэнтры пляцоўкі - ёлка і навагодні дэкор. Наведаць зімовую гастрапляцоўку можна да 28 снежня ўключна.

Станіслаў Агінскі, дырэктар сталічнай стрытфуд-пляцоўкі: "Афіша сапраўды насычаная. У нас ёсць і планетарый, і лялечны тэатр, і выступленні аніматараў. У цэлым кожны дзень нешта адбываецца. Плюс, вядома ж, мы ўсё гэта суправаджаем ежай і напоямі. Таму мы спрабуем злавіць навагодні настрой за хвост і зрабіць так, каб і ў мінчан, і ў гасцей сталіцы была такая ж магчымасць".