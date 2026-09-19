Мінская вобласць адзначае "Дажынкі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Дзяржынск, сталічны горад-спадарожнік, 19 верасня з'ехаліся не толькі хлебаробы цэнтральнага рэгіёна, але і спецыялісты АПК і госці з усёй краіны. У падарунак гораду - стадыён пасля маштабнай рэканструкцыі. Упрыгожыў горад і помнік сельскай жанчыне. Манумент адкрыў губернатар Мінскай вобласці Аляксей Кушнарэнка. Сваіх ветэранаў працы АПК узнагародзіла і Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі.
11 раёнаў Мінскай вобласці пераадолелі мяжу 100 тыс. т збожжа, а ў актыве Слуцкага і Капыльскага і зусім звыш 200 тыс. Ёсць і абсалютны рэкорд ураджайнасці - у гаспадарцы "Гастэлаўскае" (112 ц/га).