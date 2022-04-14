3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Мінская фабрыка агародніны цалкам забяспечвае сталіцу свежай прадукцыяй
Вітамінны мікс круглы год! Мінская фабрыка агародніны цалкам забяспечвае сталіцу свежай прадукцыяй. Асноўны акцэнт - на цяпліцы з агуркамі: зараз ідзе масавы збор зялёнага ўраджаю. Проста з градкі на гандлёвыя паліцы таксама трапляюць баклажаны.
Вось-вось даспеюць памідоры і перцы. Каб атрымаць якасныя і сакавітыя плады, на вытворчасці для іх ствараюць спецыяльны клімат.
Вясновы асартымент гародніны ў сюжэце
Алены Вітко.
Адценні зеляніны і вечнага лета, а яшчэ сапраўдная скарбніца вітамінаў - усё ў адным цэху. Тут вырошчваюць базілік і пятрушку, салату, рукалу. Багаты ўраджай на Мінскай фабрыцы гародніны знімаюць практычна круглы год. Вось-вось саспеюць і таматы.
А гэта плантацыі агуркоў. Хрумсткі ўраджай збіраюць з 6 гектараў. Зялёную гародніну акуратна пакуюць у скрыні - і праз лічаныя гадзіны сваё месца яна займае на прылаўках магазінаў. Штодня пастаўляюць больш за 60 тон. Забяспечваюць сталіцу і іншымі пладамі. За якасны сезонны мікс Таццяна Шатэрнік адказвае ўжо больш за 20 гадоў. Пачынала сваю працу гароднінаводам, зараз жа начальнік участка.
Усю сакавітую разнастайнасць пакупнікі змогуць ацаніць ужо ў другой палове красавіка. Працягнецца ўраджайны сезон аж да восені. Дарэчы, за год тут атрымліваюць каля 9 тысяч тон прадукцыі закрытага грунту. Каб узяць максімум, для раслін ствараюць камфортныя ўмовы: падтрымліваюць пастаянную тэмпературу і аптымальную вільготнасць.
Імпартазамяшчэнне - у аснове харчовай бяспекі. Свежы мікс гародніны ўласнай вытворчасці паспрыяе насычэнню ўнутранага рынку. Аб'ёмы павялічыць і мінская фабрыка. Да лета мінчан парадуюць ультрараннімі сартамі капусты, буракамі і мо